Альфаполистатин (Alphapolistatin)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 444 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
445,30
Экономия при брони: -42,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
445,10
Экономия при брони: -14,14 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
458,72
Экономия при брони: -52,86 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
446,59
Экономия при брони: -15,56 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
392,70
Экономия при брони: -11,78 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
444,74
Экономия при брони: -14,32 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
303,65
Экономия при брони: -12,52 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
450,65
Экономия при брони: -57,92 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
448,49
Экономия при брони: -17,91 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
441,38
Экономия при брони: -47,73 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн