Альфаполистатин (Alphapolistatin)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
458,93
Экономия при брони: -27,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
451,19
Экономия при брони: -19,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
457,77
Экономия при брони: -92,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
461,92
Экономия при брони: -31,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
445,50
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ляпунова, 7
3.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн