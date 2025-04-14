Альфаполистатин (Alphapolistatin)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
454,63
Экономия при брони: -59,66 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
454,97
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
460,84
Экономия при брони: -54,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
439,10
Экономия при брони: -43,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
149,89
Экономия при брони: -6,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
459,76
Экономия при брони: -28,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
445,60
Экономия при брони: -49,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
446,03
Экономия при брони: -15,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
454,35
Экономия при брони: -23,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
448,62
Экономия при брони: -59,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
449,94
Экономия при брони: -42,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
445,99
Экономия при брони: -77,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
452,72
Экономия при брони: -21,73 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
455,79
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
455,61
Экономия при брони: -18,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
454,67
Экономия при брони: -29,70 грн