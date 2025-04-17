Альфаполистатин (Alphapolistatin)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
455,04
Экономия при брони: -24,29 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
448,15
Экономия при брони: -52,42 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
455,30
Экономия при брони: -58,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
449,92
Экономия при брони: -55,35 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
459,46
Экономия при брони: -63,73 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
445,77
Экономия при брони: -15,23 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
148,35
Экономия при брони: -16,18 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
445,43
Экономия при брони: -50,98 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
447,50
Экономия при брони: -17,04 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Альфаполистатин капсулы 350 мг №30
Бовиос Фарм
432,30 грн