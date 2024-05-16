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Альфаполистатин капсулы 350 мг, №30 - Харьков (572065) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
318,60 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
318,60 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
360,99 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
318,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
353,31
Экономия: -44,50 грн
308,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
345,58
Экономия: -31,55 грн
314,03 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
358,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
349,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
349,98 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
352,74 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
329,99
Экономия: -29,05 грн
300,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: упаковка (2)
345,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Молчановский, 12
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
344,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
340,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
377,82
Экономия: -69,82 грн
308,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
318,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (1)
352,14 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
334,05 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
351,72
Экономия: -37,19 грн
314,53 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
286,36 грн