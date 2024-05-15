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Альфаполистатин капсулы 350 мг, №30 - Днепр (Днепропетровск) (572065) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
362,95
Экономия: -41,75 грн
321,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
346,37
Экономия: -43,16 грн
303,21 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
378,20
Экономия: -74,20 грн
304,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
361,22
Экономия: -60,49 грн
300,73 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
404,50
Экономия: -100,50 грн
304,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
343,32 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
348,99
Экономия: -48,05 грн
300,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
345,34
Экономия: -33,61 грн
311,73 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
351,43
Экономия: -37,70 грн
313,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
374,30
Экономия: -59,91 грн
314,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
339,99
Экономия: -39,05 грн
300,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
356,84
Экономия: -45,11 грн
311,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
364,83
Экономия: -53,10 грн
311,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
353,53
Экономия: -41,28 грн
312,25 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: капсулы (20)
351,30
Экономия: -37,57 грн
313,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
351,70
Экономия: -37,97 грн
313,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
343,08
Экономия: -30,51 грн
312,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
318,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
318,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
344,49 грн