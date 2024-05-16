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SWISS ENERGY by DR.FREI ТРАВЯНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ 20 АЛЬПИЙСКИХ ТРАВ МЕД леденцы, №12 - Львов (552295) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 54 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (3)
73,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (4)
79,84 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (5)
66,53 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (4)
68,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Всего: упаковка (1)
66,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всего: упаковка (2)
66,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 54 мин
Ивано-Франковск, ул. Пасечная, 2-А
Всего: упаковка (1)
77,20
Экономия: -20,49 грн
56,71 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 54 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (3)
66,53 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Ивано-Франковск, ул. Ленкавского, 34
Всего: упаковка (4)
66,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (3)
73,18 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:30
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (4)
66,53 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 17-А
Всего: упаковка (1)
70,40
Экономия: -13,69 грн
56,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (3)
69,86 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется через 24 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (10)
66,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 54 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (3)
66,53 грн