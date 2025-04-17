Киев
Бимикан® Эко (Bimican® Eco)

Бимикан® Эко (Bimican® Eco)

Винница (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Березовка, пер. Шевченко Тараса, 4
288.4 км
Бимикан® Эко капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Polpharma
404,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Белополье, ул. Макаренко, 1-А
465.1 км
Бимикан® Эко капли глазные, раствор 0.3 мг/мл флакон-капельница 3 мл №1
Polpharma
375,39 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное