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Афлетин капсулы мягкие 125 мг блистер в пачке, №20 - Харьков (511263) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 355 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (3)
74,90 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
78,17 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), блистер (1)
78,29
Экономия: -6,44 грн
71,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
75,67 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
76,46 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (6)
82,76
Экономия: -11,76 грн
71,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
75,05 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
75,37 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (3), блистер (1)
107,90
Экономия: -30,40 грн
77,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
103,40
Экономия: -24,80 грн
78,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
90,99
Экономия: -14,01 грн
76,98 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 27 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
74,81 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: капсулы мягкие (10)
82,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4), блистер (1)
78,32
Экономия: -7,69 грн
70,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
75,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
80,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
76,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
82,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
75,05 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
81,73 грн