Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС "БЛЕСТЯЩИЕ ЛОКОНЫ"Цены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС "БЛЕСТЯЩИЕ ЛОКОНЫ" 500 мл - Львов (554873) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: упаковка (1)
178,72 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (2)
179,01 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (3)
180,43 грн
В других городах:
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (2)
180,22 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 25 мин
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
180,36
Экономия: -0,19 грн
180,17 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
179,32 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
179,61 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (2)
180,02
Экономия: -2,71 грн
177,31 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
178,86
Экономия: -0,20 грн
178,66 грн
Семейная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (2)
172,23 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
177,86 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (1)
172,88 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (1)
172,16 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шухевича, 12-А
Всего: упаковка (1)
179,37
Экономия: -2,32 грн
177,05 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 55 мин
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (2)
179,14 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 55 мин
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
177,57 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 55 мин
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
173,42 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (3)
176,87
Экономия: -0,08 грн
176,79 грн
Аптека семейная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевская, 8
Всего: упаковка (2)
178,38 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Олесницкого, 1
Всего: упаковка (2)
179,63 грн