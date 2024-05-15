К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Новопречистенская, 55 Всего: упаковка (1) 123,66 Экономия: -0,07 грн 123,59 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118 Всего: упаковка (1) 124,47 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 243 Всего: упаковка (2) 162,71 Экономия: -2,63 грн 160,08 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А Всего: упаковка (2) 124,83 Экономия: -1,36 грн 123,47 грн Забронировать

Йод Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б Всего: упаковка (1) 161,48 Экономия: -0,37 грн 161,11 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д Всего: упаковка (1) 161,97 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Закревского Николая, 21 Всего: упаковка (2) 123,71 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 5 Всего: упаковка (1) 162,97 Экономия: -0,60 грн 162,37 грн Забронировать

Аптека гормональных препаратов Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16 Всего: упаковка (1) 232,03 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Чоколовский, 9/13 Всего: упаковка (2) 124,09 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Львовская, 22 Всего: упаковка (2) 124,51 Экономия: -1,29 грн 123,22 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сквира, ул. Соборная, 19 Всего: упаковка (2) 161,92 Экономия: -1,22 грн 160,70 грн Забронировать

Аптека семейная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Гайсин, ул. Соборная, 41 Всего: упаковка (1) 167,03 Экономия: -2,21 грн 164,82 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б Всего: упаковка (1) 167,87 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Казатин, ул. Героев Майдана, 14 Всего: упаковка (1) 166,06 Экономия: -0,06 грн 166,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Житомир, ул. Киевская, 55 Всего: упаковка (1) 106,16 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Житомир, ул. Покровская, 47 Всего: упаковка (1) 172,40 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Житомир, просп. Мира, 8 Всего: упаковка (2) 172,43 Экономия: -1,53 грн 170,90 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Брацлав, ул. Независимости, 3 Всего: упаковка (1) 166,36 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26 Всего: упаковка (2) 166,38 грн Забронировать