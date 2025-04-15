Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
645,75
Экономия при брони: -37,36 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
611,66
Экономия при брони: -76,16 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
639,40
Экономия при брони: -81,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
603,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
319,70
Экономия при брони: -40,65 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
639,40
Экономия при брони: -81,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
598,49
Экономия при брони: -57,76 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
628,50
Экономия при брони: -70,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
307,76
Экономия при брони: -35,76 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
625,96
Экономия при брони: -18,35 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
597,45
Экономия при брони: -57,39 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
639,40
Экономия при брони: -81,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
627,40
Экономия при брони: -69,30 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
АМАРЕЛИН суппозитории №10
Озимук Фарм
627,40
Экономия при брони: -69,30 грн