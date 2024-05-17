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Барвитон раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл блистер в пачке, №10 - Львов (552027) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
279,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
279,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
279,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
279,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
279,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
279,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
279,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
296,99
Экономия: -32,97 грн
264,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
279,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
279,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
279,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
279,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
295,37
Экономия: -10,87 грн
284,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
279,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
320,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
279,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
279,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: раствор для инъекций (6)
293,59
Экономия: -29,57 грн
264,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
279,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
279,70 грн