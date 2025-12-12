Киев
Капли для ногтей антигрибок тоник (Drops for nails antifungus tonic)

Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Эликсир
108,90
Экономия при брони: -5,42 грн
103,48 грн
Астарта
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
4.7 км
Эликсир
Астарта
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Туркестанская, 44
5.6 км
Эликсир
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Каденюка, 23
7.2 км
Эликсир
Аптека твого миста
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Эликсир
Класна аптека
Открыто
Закроется в 17:50
Харьков, шоссе Салтовское, 248
7.5 км
Эликсир
Класна аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
10.2 км
Эликсир
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Харьковская, 127
35.8 км
Эликсир
115,00
Экономия при брони: -1,10 грн
113,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
Эликсир
97,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 26
133.7 км
Эликсир
87,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
133.7 км
Эликсир
115,00
Экономия при брони: -1,10 грн
113,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
142.9 км
Эликсир
108,10
Экономия при брони: -4,62 грн
103,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
Эликсир
116,20
Экономия при брони: -1,70 грн
114,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
185.9 км
Эликсир
111,03
Экономия при брони: -7,55 грн
103,48 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
188.0 км
Эликсир
87,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Эликсир
97,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
193.3 км
Эликсир
109,88
Экономия при брони: -6,40 грн
103,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
198.3 км
Эликсир
115,00
Экономия при брони: -1,10 грн
113,90 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
202.5 км
Эликсир
94,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
Эликсир
94,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
203.6 км
Эликсир
94,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
204.4 км
Эликсир
94,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
227.1 км
Эликсир
108,93
Экономия при брони: -5,45 грн
103,48 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
Эликсир
93,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
247.0 км
Эликсир
93,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Эликсир
100,00 грн
