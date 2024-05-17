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Амброксол 30 сироп 30 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл с дозирующей ложкой, в пачке, №1 - Запорожье (60242) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
79,76
Экономия: -10,80 грн
68,96 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
72,99
Экономия: -14,11 грн
58,88 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
80,50
Экономия: -15,47 грн
65,03 грн
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
66,92 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
75,99
Экономия: -10,96 грн
65,03 грн
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3)
65,28 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
75,20
Экономия: -8,76 грн
66,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
75,09
Экономия: -16,15 грн
58,94 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
73,66
Экономия: -19,49 грн
54,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
79,86
Экономия: -28,39 грн
51,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
68,39
Экономия: -16,92 грн
51,47 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
81,05
Экономия: -29,58 грн
51,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
75,50
Экономия: -24,05 грн
51,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
78,04
Экономия: -26,57 грн
51,47 грн
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
66,56 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
73,72
Экономия: -22,27 грн
51,45 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
76,24
Экономия: -22,11 грн
54,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
72,22
Экономия: -20,77 грн
51,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
80,71
Экономия: -29,26 грн
51,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
71,92
Экономия: -17,79 грн
54,13 грн