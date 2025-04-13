Гель-смазка интимная Дюрекс плей (Intimate gel-lubricant Durex play)
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Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX® PLAY SAUCY STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
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Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX® PLAY SAUCY STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX® PLAY SAUCY STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX® PLAY WARMING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
228,30
Экономия при брони: -57,85 грн
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Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX® PLAY SAUCY STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
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ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX® PLAY SAUCY STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
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Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX® PLAY SAUCY STRAWBERRY 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX® PLAY WARMING 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
253,40
Экономия при брони: -68,14 грн
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Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
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Киев, ул. Спасская, 5
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Киев, ул. Ярославская, 26
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Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
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Киев, ул. Полтавская, 10
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Киев, ул. Лаврская, 8
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271,60
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Киев, бульв. Леси Украинки, 24
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Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
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Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
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Киев, ул. Большая Васильковская, 114
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Киев, ул. Липковского Василия, 25
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Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
ИНТИМНАЯ ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX® PLAY WARMING 50 мл №1
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249,30
Экономия при брони: -67,06 грн
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