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APIVITA ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК НАСЫЩЕННОЙ ТЕКСТУРЫ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И МЕДОМ 50 мл - Харьков (556032) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (8)
339,91 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
316,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
338,14 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
317,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
344,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
317,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 26 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
340,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
317,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 26 мин
Харьков, ул. Героев Труда, 9
Всего: упаковка (1)
340,36 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
343,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
328,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 26 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
338,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 26 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
318,28 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 26 мин
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
313,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2)
339,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 26 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
Всего: упаковка (1)
319,79 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (3)
293,83 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется через 26 мин
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (2)
321,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 26 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
298,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
355,96 грн