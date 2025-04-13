Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1587,88
Экономия при брони: -81,45 грн
1506,43 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,20
Экономия при брони: -0,30 грн
1514,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1612,56
Экономия при брони: -106,13 грн
1506,43 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1500,06 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
4.4 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1479,34 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1605,45
Экономия при брони: -99,02 грн
1506,43 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 3
7.8 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1511,80 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1446,00 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00
Экономия при брони: -60,60 грн
1454,40 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1446,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1446,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Клавдиевская, 34
13.1 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1484,58 грн
Подорожник
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92
17.4 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1514,90 грн
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Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1446,00 грн
Аптека доброго дня
Ирпень, ул. Соборная, 118/19
21.5 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1511,80 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
249.1 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
Экономия при брони: -27,80 грн
1446,20 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00 грн