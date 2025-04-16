Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00 грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
108.6 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
Экономия при брони: -27,80 грн
1446,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 22 мин
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
251.4 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Независимости, 2-А
251.9 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
252.0 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
252.1 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
252.2 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
252.4 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Умань, ул. Тищика, 38
252.4 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
252.7 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
252.8 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
253.7 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
259.3 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
259.3 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Мироновка, ул. Победы, 10
261.9 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
278.5 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
279.0 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00 грн