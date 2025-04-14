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Монсетин (Monsetin)
Монсетин (Monsetin)
Харьков
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
313.9 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
336.0 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
Экономия при брони:
-27,80 грн
1446,20
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
391.7 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1446,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
400.5 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1446,00
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,00
Экономия при брони:
-60,60 грн
1454,40
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
402.5 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1446,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.0 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1500,06
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
409.1 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,20
Экономия при брони:
-0,30 грн
1514,90
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,10
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1515,10
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
410.9 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1580,46
Экономия при брони:
-74,03 грн
1506,43
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
411.8 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1598,48
Экономия при брони:
-92,05 грн
1506,43
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
412.6 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1474,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1446,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
413.3 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1479,34
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
415.9 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1603,33
Экономия при брони:
-96,90 грн
1506,43
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Клавдиевская, 34
423.2 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1484,58
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92
424.6 км
Монсетин капсулы 60 мг блистер №30
Pharmascience
1514,90
грн
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