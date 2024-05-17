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АНАНТАВАТИ КИДС сироп бутылка 200 мл, №1 - Одесса (556775) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
325,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
450,80
Экономия: -139,60 грн
311,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
366,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
337,74
Экономия: -9,84 грн
327,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
365,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
386,44
Экономия: -62,68 грн
323,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
325,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
355,14
Экономия: -30,59 грн
324,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (116)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
331,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
325,00 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
357,40
Экономия: -36,87 грн
320,53 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
345,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
372,03
Экономия: -51,50 грн
320,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
372,99
Экономия: -60,29 грн
312,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
360,70
Экономия: -40,04 грн
320,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (116)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
331,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
306,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
325,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
375,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
366,94
Экономия: -37,06 грн
329,88 грн