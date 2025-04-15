Периндопрес (Perindopres)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
187,16
Экономия при брони: -42,80 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
72,78
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
125,70
Экономия при брони: -12,81 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
153,40
Экономия при брони: -6,97 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
165,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
181,50
Экономия при брони: -16,00 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
243,50
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
183,12
Экономия при брони: -7,66 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
220,07
Экономия при брони: -8,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -11,90 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
186,24
Экономия при брони: -33,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
186,53
Экономия при брони: -49,74 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
248,71
Экономия при брони: -23,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
188,71
Экономия при брони: -52,12 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
251,62
Экономия при брони: -27,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
189,28
Экономия при брони: -37,63 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
262,75
Экономия при брони: -63,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
187,15
Экономия при брони: -48,23 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
113,89
Экономия при брони: -7,99 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
227,25
Экономия при брони: -30,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,32
Экономия при брони: -51,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
185,80
Экономия при брони: -49,41 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
251,93
Экономия при брони: -27,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
185,21
Экономия при брони: -19,75 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
254,28
Экономия при брони: -55,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,48
Экономия при брони: -16,94 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
86,50
Экономия при брони: -20,07 грн