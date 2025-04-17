Периндопрес (Perindopres)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 99 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
188,38
Экономия при брони: -26,74 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
161,76
Экономия при брони: -21,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
187,11
Экономия при брони: -26,99 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
231,50
Экономия при брони: -20,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 33 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
127,88
Экономия при брони: -28,70 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
258,99
Экономия при брони: -39,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,03
Экономия при брони: -23,04 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
255,77
Экономия при брони: -53,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -8,80 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
164,75
Экономия при брони: -12,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
188,86
Экономия при брони: -22,11 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
262,48
Экономия при брони: -60,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
183,16
Экономия при брони: -15,72 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
248,35
Экономия при брони: -23,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн