Периндопрес (Perindopres)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
185,55
Экономия при брони: -9,22 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
183,80
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
116,97
Экономия при брони: -8,63 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
156,66
Экономия при брони: -26,05 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
183,64
Экономия при брони: -14,80 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
249,00
Экономия при брони: -22,67 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -10,20 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,46
Экономия при брони: -8,50 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
146,75
Экономия при брони: -8,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,25
Экономия при брони: -23,24 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
87,12
Экономия при брони: -11,06 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
56,58
Экономия при брони: -0,90 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
187,07
Экономия при брони: -11,36 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
185,66
Экономия при брони: -9,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
176,14
Экономия при брони: -11,45 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
232,76
Экономия при брони: -15,13 грн