Периндопрес (Perindopres)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
182,95
Экономия при брони: -15,54 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
121,13
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
186,70
Экономия при брони: -17,37 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
179,70
Экономия при брони: -11,30 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
186,82
Экономия при брони: -17,79 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
253,32
Экономия при брони: -28,46 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
188,93
Экономия при брони: -19,90 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
87,52
Экономия при брони: -17,29 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
121,13
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
247,00
Экономия при брони: -23,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
56,58
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
127,59
Экономия при брони: -20,53 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
255,22
Экономия при брони: -16,42 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
186,84
Экономия при брони: -18,48 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
253,34
Экономия при брони: -25,05 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
124,58
Экономия при брони: -12,35 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
249,19
Экономия при брони: -20,90 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
169,90
Экономия при брони: -1,50 грн