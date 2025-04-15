Периндопрес (Perindopres)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,05
Экономия при брони: -23,15 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
246,80
Экономия при брони: -27,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -15,20 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,10
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
187,37
Экономия при брони: -17,64 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
190,66
Экономия при брони: -22,76 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
181,60
Экономия при брони: -19,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
247,00
Экономия при брони: -27,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -15,20 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
246,80
Экономия при брони: -27,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
181,60
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -15,20 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
164,62
Экономия при брони: -18,41 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
186,43
Экономия при брони: -16,70 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
259,11
Экономия при брони: -78,75 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
246,80
Экономия при брони: -27,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
121,19
Экономия при брони: -13,01 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
243,50
Экономия при брони: -24,30 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница