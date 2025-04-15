Киев
Периндопрес (Perindopres)

Периндопрес (Perindopres)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 172 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
165,50 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
182,18 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,05
Экономия при брони: -23,15 грн
167,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
164,30 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
223,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
162,20 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
246,80
Экономия при брони: -27,60 грн
219,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
145,28 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
182,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -15,20 грн
162,20 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,10
Экономия при брони: -21,90 грн
219,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
187,37
Экономия при брони: -17,64 грн
169,73 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
190,66
Экономия при брони: -22,76 грн
167,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
181,60
Экономия при брони: -19,40 грн
162,20 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
247,00
Экономия при брони: -27,80 грн
219,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -15,20 грн
162,20 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
246,80
Экономия при брони: -27,60 грн
219,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
181,60
Экономия при брони: -19,40 грн
162,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -15,20 грн
162,20 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
219,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
145,42 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
194,83 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
165,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
162,20 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
219,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
164,62
Экономия при брони: -18,41 грн
146,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
186,43
Экономия при брони: -16,70 грн
169,73 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
259,11
Экономия при брони: -78,75 грн
180,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
246,80
Экономия при брони: -27,60 грн
219,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
121,19
Экономия при брони: -13,01 грн
108,19 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
243,50
Экономия при брони: -24,30 грн
219,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
101,70 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
223,30 грн
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