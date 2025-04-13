Периндопрес (Perindopres)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 618 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
181,60
Экономия при брони: -14,10 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
249,96
Экономия при брони: -25,36 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
172,70
Экономия при брони: -23,85 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
250,00
Экономия при брони: -34,51 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
116,22
Экономия при брони: -6,19 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
251,02
Экономия при брони: -25,72 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
172,70
Экономия при брони: -23,85 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
140,27
Экономия при брони: -19,97 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн