Периндопрес (Perindopres)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
224,93
Экономия при брони: -44,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
116,02
Экономия при брони: -5,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
190,13
Экономия при брони: -46,05 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
256,68
Экономия при брони: -54,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
187,96
Экономия при брони: -44,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
187,45
Экономия при брони: -34,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
257,46
Экономия при брони: -12,70 грн