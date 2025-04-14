Киев
Периндопрес (Perindopres)

Периндопрес (Perindopres)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 279 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
237,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
164,97 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
161,50 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
225,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
121,91
Экономия при брони: -9,33 грн
112,58 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
162,96 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
221,19 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
171,99 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
238,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
176,31 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
237,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
193,07
Экономия при брони: -23,84 грн
169,23 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
256,46
Экономия при брони: -29,81 грн
226,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
181,70
Экономия при брони: -11,30 грн
170,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
160,88
Экономия при брони: -8,34 грн
152,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
179,90
Экономия при брони: -9,50 грн
170,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
228,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
160,47 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
222,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -7,00 грн
170,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
235,71 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
188,01
Экономия при брони: -20,97 грн
167,04 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
87,25
Экономия при брони: -18,97 грн
68,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
163,92 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
235,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
176,07 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
240,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,21 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
235,05 грн
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