Периндопрес (Perindopres)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
188,89
Экономия при брони: -38,22 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
256,13
Экономия при брони: -17,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
188,95
Экономия при брони: -13,01 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
256,27
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
169,90
Экономия при брони: -5,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,79
Экономия при брони: -12,80 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
167,02
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,70
Экономия при брони: -15,47 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
255,60
Экономия при брони: -16,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
183,32
Экономия при брони: -11,33 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
84,92
Экономия при брони: -18,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
186,74
Экономия при брони: -14,75 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
168,78
Экономия при брони: -17,18 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
186,36
Экономия при брони: -16,63 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
183,94
Экономия при брони: -14,21 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
168,34
Экономия при брони: -37,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
259,83
Экономия при брони: -19,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
182,86
Экономия при брони: -13,04 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
254,14
Экономия при брони: -14,07 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
185,99
Экономия при брони: -16,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
182,33
Экономия при брони: -12,60 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
253,40
Экономия при брони: -57,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница