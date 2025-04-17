Киев
Периндопрес (Perindopres)

Периндопрес (Perindopres)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
81,09
Экономия при брони: -5,86 грн
75,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
135,85 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
220,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
220,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
54,78 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
164,62
Экономия при брони: -13,94 грн
150,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
188,66
Экономия при брони: -26,52 грн
162,14 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
255,82
Экономия при брони: -42,58 грн
213,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -12,90 грн
164,50 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
249,14
Экономия при брони: -35,90 грн
213,24 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
247,00
Экономия при брони: -21,10 грн
225,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
157,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,47
Экономия при брони: -22,85 грн
161,62 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
250,13
Экономия при брони: -36,89 грн
213,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
215,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,57
Экономия при брони: -28,05 грн
163,52 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
261,82
Экономия при брони: -44,71 грн
217,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
179,90
Экономия при брони: -15,40 грн
164,50 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
247,00
Экономия при брони: -21,10 грн
225,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
182,77
Экономия при брони: -6,66 грн
176,11 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
151,28
Экономия при брони: -0,60 грн
150,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
116,17
Экономия при брони: -20,10 грн
96,07 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
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