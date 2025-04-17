Периндопрес (Perindopres)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
81,09
Экономия при брони: -5,86 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
164,62
Экономия при брони: -13,94 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
188,66
Экономия при брони: -26,52 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
255,82
Экономия при брони: -42,58 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
249,14
Экономия при брони: -35,90 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
247,00
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,47
Экономия при брони: -22,85 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
250,13
Экономия при брони: -36,89 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,57
Экономия при брони: -28,05 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
261,82
Экономия при брони: -44,71 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
179,90
Экономия при брони: -15,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
247,00
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
182,77
Экономия при брони: -6,66 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,40 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
151,28
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Периндопрес® таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
116,17
Экономия при брони: -20,10 грн
Периндопрес® таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
241,20 грн