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АКВА СОЛИН аэрозоль 125 мл для ухода за полостью носа и носоглотки - Запорожье (715556) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (9)
296,35
Экономия: -22,80 грн
273,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (11)
298,30
Экономия: -24,75 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (7)
275,07
Экономия: -1,52 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
274,68
Экономия: -1,13 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
292,97
Экономия: -19,42 грн
273,55 грн
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
296,72
Экономия: -23,17 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (18)
293,03
Экономия: -19,48 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
279,65
Экономия: -6,10 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
297,79
Экономия: -24,24 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (3)
292,77
Экономия: -19,22 грн
273,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
278,89
Экономия: -5,34 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (3)
279,73
Экономия: -6,18 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (3)
275,68
Экономия: -2,13 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (6)
294,35
Экономия: -20,80 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (5)
294,27
Экономия: -20,72 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (6)
293,48
Экономия: -19,93 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (5)
299,03
Экономия: -25,48 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (3)
279,73
Экономия: -6,18 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
295,28
Экономия: -21,73 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (8)
300,84
Экономия: -27,29 грн
273,55 грн