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АКВА СОЛИН аэрозоль 125 мл для ухода за полостью носа и носоглотки - Киев (715556) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (13)
299,17
Экономия: -25,62 грн
273,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (8)
277,91
Экономия: -4,36 грн
273,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (6)
300,67
Экономия: -27,12 грн
273,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (2)
298,72
Экономия: -25,17 грн
273,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (14)
293,05
Экономия: -19,50 грн
273,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (7)
294,44
Экономия: -20,89 грн
273,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (6)
292,52
Экономия: -18,97 грн
273,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (4)
291,76
Экономия: -18,21 грн
273,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
274,94
Экономия: -1,39 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (8)
295,25
Экономия: -21,70 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (16)
296,55
Экономия: -23,00 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (4)
290,94
Экономия: -17,39 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (7)
300,84
Экономия: -27,29 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (5)
290,91
Экономия: -17,36 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (5)
297,43
Экономия: -23,88 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (5)
275,94
Экономия: -2,39 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (18)
300,98
Экономия: -27,43 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (4)
276,28
Экономия: -2,73 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (4)
275,18
Экономия: -1,63 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (5)
277,73
Экономия: -4,18 грн
273,55 грн