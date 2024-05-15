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АКВА СОЛИН аэрозоль 125 мл для ухода за полостью носа и носоглотки - Харьков (715556) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (10)
297,00
Экономия: -23,45 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (102)
294,94
Экономия: -21,39 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
275,41
Экономия: -1,86 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (12)
297,31
Экономия: -23,76 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (8)
295,48
Экономия: -21,93 грн
273,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (3)
280,57
Экономия: -7,02 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
299,60
Экономия: -26,05 грн
273,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
279,23
Экономия: -5,68 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
277,94
Экономия: -4,39 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (5)
297,12
Экономия: -23,57 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (8)
291,56
Экономия: -18,01 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
278,33
Экономия: -4,78 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (3)
296,52
Экономия: -22,97 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (4)
299,94
Экономия: -26,39 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (7)
294,89
Экономия: -21,34 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (4)
279,60
Экономия: -6,05 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (9)
296,33
Экономия: -22,78 грн
273,55 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (4)
295,00
Экономия: -21,45 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (7)
278,78
Экономия: -5,23 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (5)
279,81
Экономия: -6,26 грн
273,55 грн