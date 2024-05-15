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АКВА СОЛИН аэрозоль 125 мл для ухода за полостью носа и носоглотки - Днепр (Днепропетровск) (715556) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (23)
299,54
Экономия: -25,99 грн
273,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8)
293,59
Экономия: -20,04 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (22)
297,85
Экономия: -24,30 грн
273,55 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (4)
300,58
Экономия: -27,03 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (9)
300,98
Экономия: -27,43 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (24)
294,49
Экономия: -20,94 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6)
293,36
Экономия: -19,81 грн
273,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
296,97
Экономия: -23,42 грн
273,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (7)
297,76
Экономия: -24,21 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (4)
298,10
Экономия: -24,55 грн
273,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (7)
301,68
Экономия: -28,13 грн
273,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (7)
299,46
Экономия: -25,91 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (4)
301,26
Экономия: -27,71 грн
273,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (8)
301,09
Экономия: -27,54 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3)
294,80
Экономия: -21,25 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (9)
295,20
Экономия: -21,65 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (6)
295,85
Экономия: -22,30 грн
273,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (3)
301,68
Экономия: -28,13 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (3)
279,78
Экономия: -6,23 грн
273,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (6)
296,81
Экономия: -23,26 грн
273,55 грн