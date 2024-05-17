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АКВА СОЛИН спрей 45 мл для ухода за полостью носа и носоглотки - Запорожье (555188) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (9)
183,91
Экономия: -14,15 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (10)
185,12
Экономия: -15,36 грн
169,76 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (5)
183,03
Экономия: -13,27 грн
169,76 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (6)
182,77
Экономия: -13,01 грн
169,76 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (5)
181,81
Экономия: -12,05 грн
169,76 грн
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
184,14
Экономия: -14,38 грн
169,76 грн
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
184,40
Экономия: -14,64 грн
169,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
181,84
Экономия: -12,08 грн
169,76 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (9)
186,08
Экономия: -16,32 грн
169,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (10)
184,80
Экономия: -15,04 грн
169,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (5)
181,69
Экономия: -11,93 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (8)
185,57
Экономия: -15,81 грн
169,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (3)
186,13
Экономия: -16,37 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (6)
183,44
Экономия: -13,68 грн
169,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (8)
182,67
Экономия: -12,91 грн
169,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (5)
182,61
Экономия: -12,85 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (4)
182,12
Экономия: -12,36 грн
169,76 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (7)
181,72
Экономия: -11,96 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (7)
185,57
Экономия: -15,81 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (6)
186,13
Экономия: -16,37 грн
169,76 грн