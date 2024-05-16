Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиДругие средства по уходу за слизистыми оболочкамиАКВА СОЛИНЦены в аптеках

АКВА СОЛИН спрей 45 мл для ухода за полостью носа и носоглотки - Киев (555188) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (6)
185,66
Экономия: -15,90 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (9)
184,92
Экономия: -15,16 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (9)
186,59
Экономия: -16,83 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (5)
185,38
Экономия: -15,62 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (7)
181,32
Экономия: -11,56 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (6)
181,86
Экономия: -12,10 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (7)
182,72
Экономия: -12,96 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (7)
181,53
Экономия: -11,77 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (6)
181,06
Экономия: -11,30 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (5)
182,95
Экономия: -13,19 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (3)
183,23
Экономия: -13,47 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (7)
184,03
Экономия: -14,27 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (8)
180,55
Экономия: -10,79 грн
169,76 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (4)
186,69
Экономия: -16,93 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (7)
180,53
Экономия: -10,77 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (12)
184,57
Экономия: -14,81 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
183,61
Экономия: -13,85 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (8)
186,78
Экономия: -17,02 грн
169,76 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (6)
183,84
Экономия: -14,08 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (5)
183,10
Экономия: -13,34 грн
169,76 грн