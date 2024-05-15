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АКВА СОЛИН спрей 45 мл для ухода за полостью носа и носоглотки - Днепр (Днепропетровск) (555188) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (10)
185,89
Экономия: -16,13 грн
169,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6)
182,19
Экономия: -12,43 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (10)
184,84
Экономия: -15,08 грн
169,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4)
181,65
Экономия: -11,89 грн
169,76 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
186,53
Экономия: -16,77 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (6)
186,78
Экономия: -17,02 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (12)
182,75
Экономия: -12,99 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (7)
182,05
Экономия: -12,29 грн
169,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5)
184,29
Экономия: -14,53 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (9)
184,78
Экономия: -15,02 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (4)
184,99
Экономия: -15,23 грн
169,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (5)
187,22
Экономия: -17,46 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (5)
185,83
Экономия: -16,07 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (3)
186,95
Экономия: -17,19 грн
169,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (7)
186,85
Экономия: -17,09 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (7)
182,95
Экономия: -13,19 грн
169,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (19)
183,19
Экономия: -13,43 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (6)
183,59
Экономия: -13,83 грн
169,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (3)
187,22
Экономия: -17,46 грн
169,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (5)
186,17
Экономия: -16,41 грн
169,76 грн