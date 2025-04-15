Львов (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
175,02
Экономия при брони: -10,94 грн
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
221,20
Экономия при брони: -35,50 грн