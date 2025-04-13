Киев (адрес не указан)
Доступно в 491 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
194,80
Экономия при брони: -26,94 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
185,60
Экономия при брони: -26,39 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
200,00
Экономия при брони: -28,44 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
183,67
Экономия при брони: -10,64 грн
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн