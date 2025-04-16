Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
169,91
Экономия при брони: -9,81 грн
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
193,30
Экономия при брони: -11,21 грн
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
164,98
Экономия при брони: -7,77 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
183,78
Экономия при брони: -8,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн