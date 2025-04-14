Харьков (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
166,81
Экономия при брони: -6,17 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн