Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
201,90
Экономия при брони: -6,06 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,40
Экономия при брони: -6,55 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
167,13
Экономия при брони: -6,93 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
178,55
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
202,22
Экономия при брони: -13,17 грн
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Сангива® спрей для ротовой полости флакон 50 мл №1
Дарница
202,70 грн
Сангива® раствор для ротовой полости флакон 100 мл №1
Дарница
218,30 грн