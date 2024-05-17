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Аргитек раствор для инфузий 8 мг/мл флакон 250 мл, №1 - Запорожье (501672) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
124,30 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (9)
133,00
Экономия: -26,00 грн
107,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
145,97
Экономия: -40,70 грн
105,27 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
135,29
Экономия: -25,59 грн
109,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
107,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (4)
128,50
Экономия: -11,20 грн
117,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
133,00
Экономия: -26,00 грн
107,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
124,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
136,50
Экономия: -19,20 грн
117,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
124,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
124,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
134,73
Экономия: -29,16 грн
105,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
133,91
Экономия: -32,85 грн
101,06 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (2)
150,00
Экономия: -38,00 грн
112,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
143,10
Экономия: -20,66 грн
122,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
130,55
Экономия: -25,04 грн
105,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
117,73 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
124,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
124,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
124,30 грн