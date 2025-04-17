Винница (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
520,44
Экономия при брони: -80,72 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
524,32
Экономия при брони: -53,35 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
528,64
Экономия при брони: -67,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
506,00
Экономия при брони: -48,90 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
468,74
Экономия при брони: -35,66 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
513,16
Экономия при брони: -52,15 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
496,10
Экономия при брони: -39,00 грн
Ощад аптека
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
496,20
Экономия при брони: -39,10 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
514,45
Экономия при брони: -53,44 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
507,50
Экономия при брони: -50,40 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
507,50
Экономия при брони: -50,40 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
447,00
Экономия при брони: -22,35 грн