Киев
Бименталь (Bimental)

Бименталь (Bimental)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 121 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
507,33
Экономия при брони: -31,81 грн
475,52 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
459,00
Экономия при брони: -72,00 грн
387,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
519,46
Экономия при брони: -44,05 грн
475,41 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
522,98
Экономия при брони: -46,86 грн
476,12 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
497,52
Экономия при брони: -22,11 грн
475,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
496,00
Экономия при брони: -60,10 грн
435,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
517,77
Экономия при брони: -42,43 грн
475,34 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
503,58
Экономия при брони: -27,61 грн
475,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
423,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
459,00
Экономия при брони: -72,00 грн
387,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
446,98
Экономия при брони: -58,16 грн
388,82 грн
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