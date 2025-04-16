Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
507,33
Экономия при брони: -31,81 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
459,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
519,46
Экономия при брони: -44,05 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
522,98
Экономия при брони: -46,86 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
497,52
Экономия при брони: -22,11 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
496,00
Экономия при брони: -60,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
517,77
Экономия при брони: -42,43 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
503,58
Экономия при брони: -27,61 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
459,00
Экономия при брони: -72,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
477,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Бименталь капсулы №60
Систем Фарм
446,98
Экономия при брони: -58,16 грн