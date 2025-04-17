Винница (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,32
Экономия при брони: -33,43 грн
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,30
Экономия при брони: -78,50 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Келецкая, 39
4.4 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 10:00
Винница, ул. Келецкая, 78-В
6.1 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Глаувит капсулы блистер №36
Астрафарм
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Подорожник
Бердичев, ул. Европейская, 49
73.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,30
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека оптовых цен
Вапнярка, ул. Привокзальная, 16/32
80.5 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека оптовых цен
Тетиев, ул. Байраковского Академика, 70
86.3 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека бам
Крыжополь, ул. Долейка Андрея, 14-А
98.6 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
617,50
Экономия при брони: -96,70 грн
Народная аптека
Монастырище, ул. Мира, 20
99.7 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
540,00
Экономия при брони: -49,50 грн
Аптека низких цен
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
101.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
589,51
Экономия при брони: -24,25 грн
Аптека копейка
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
101.9 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
585,37
Экономия при брони: -19,41 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 25 мин
Хмельницкий, ул. Повстанческая, 42/2
109.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
490,00
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
590,50
Экономия при брони: -76,40 грн
Аптека бам
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
590,50
Экономия при брони: -76,40 грн
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
589,90
Экономия при брони: -75,80 грн
Здорова родина
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
110.5 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Бажаемо здоровья
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 37/3
110.6 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека копейка
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
111.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
588,94
Экономия при брони: -23,17 грн