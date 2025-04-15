Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,30
Экономия при брони: -60,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,30
Экономия при брони: -60,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,30
Экономия при брони: -60,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
602,49
Экономия при брони: -87,43 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
590,50
Экономия при брони: -51,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
598,30
Экономия при брони: -32,79 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
589,74
Экономия при брони: -23,97 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
589,40
Экономия при брони: -74,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,30
Экономия при брони: -60,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,30
Экономия при брони: -60,20 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
584,46
Экономия при брони: -19,11 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,77
Экономия при брони: -79,77 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
596,60
Экономия при брони: -81,79 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Глаувит капсулы блистер №36
Астрафарм
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Подорожник
Львов, ул. Выговского Ивана, 3
3.7 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,30
Экономия при брони: -60,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
596,54
Экономия при брони: -31,38 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
595,07
Экономия при брони: -29,88 грн
Подорожник
Львов, ул. Стрыйская, 45
4.1 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,30
Экономия при брони: -60,20 грн
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА