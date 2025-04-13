Киев (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
573,80
Экономия при брони: -35,38 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
575,42
Экономия при брони: -25,39 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
575,92
Экономия при брони: -47,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
577,37
Экономия при брони: -48,45 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
606,35
Экономия при брони: -40,37 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,30
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
569,81
Экономия при брони: -22,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
586,73
Экономия при брони: -58,23 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
572,01
Экономия при брони: -37,14 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
564,29
Экономия при брони: -35,45 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
582,48
Экономия при брони: -32,32 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
4.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
5.1 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 6-А
5.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
555,58
Экономия при брони: -22,89 грн
Аптека копейка
Киев, бульв. Чоколовский, 1
5.3 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
589,79
Экономия при брони: -73,15 грн