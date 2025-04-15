Днепр (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
605,27
Экономия при брони: -40,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,30
Экономия при брони: -76,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
198,98
Экономия при брони: -10,94 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
392,51
Экономия при брони: -16,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
602,49
Экономия при брони: -37,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
399,73
Экономия при брони: -50,83 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
600,74
Экономия при брони: -89,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 82
4.6 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
617,50
Экономия при брони: -94,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,49
Экономия при брони: -88,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
4.7 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
588,43
Экономия при брони: -23,15 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
603,97
Экономия при брони: -82,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,72
Экономия при брони: -78,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
198,83
Экономия при брони: -10,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
5.0 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
604,99
Экономия при брони: -39,59 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 1
5.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
599,94
Экономия при брони: -33,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
5.2 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
585,26
Экономия при брони: -19,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
587,02
Экономия при брони: -64,99 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
5.8 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
391,11
Экономия при брони: -15,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
394,21
Экономия при брони: -18,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Глаувит капсулы 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
197,35
Экономия при брони: -9,32 грн